Двое альпинистов сорвались с вулкана на Камчатке

Туристы сорвались с вулкана на камчатке. Фото: pixabay

Туристы сорвались с вулкана на камчатке. Фото: pixabay

В Камчатском крае двое туристов-альпинистов сорвались со склона вулкана Ключевая сопка. Оба выжили.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, поисковая операция будет организована с наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях.

По данным RT, быстро добраться до места происшествия не получится — сотрудникам МЧС для работы на такой высоте нужно пройти акклиматизацию. К месту происшествия направят вертолет Ми-8.

Телеканал РЕН ТВ пишет, что сорвавшиеся мужчины — 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин.

В туристической группе, отправившейся на восхождение вулкана, было 12 человек. Среди них были туристы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Петропавловска-Камчатского и Железногорска.

Ключевая сопка является самым высоким действующим вулканом в Евразии, его высота составляет около 4750 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке обнаружили «черный ящик» разбившегося Ми-8.