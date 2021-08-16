На Камчатке обнаружили «черный ящик» разбившегося Ми-8

На Камчатке обнаружили &#171;черный ящик&#187; разбившегося Ми-8
Поиск пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Фото: сайт правительства Камчатского края

Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8, обнаружен, предположительно, внутри вертолета.

Спасатели и военные с помощью специального оборудования через люк смогли осмотреть кабину упавшего вертолета и нашли там трех погибших и «черный ящик», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета.

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