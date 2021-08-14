На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета

На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета
На берег подняли тело пилота, также на дне обнаружены тела еще двух человек. Фото: Pixabay

Сотрудники МЧС нашли тела трех погибших при крушении вертолета на Камчатке, тело пилота подняли со дна Курильского озера,

Поисковая операция на Камчатке продолжается. В ней участвуют МЧС, Кроноцкий заповедник, Минобороны и Камчатский край. На берег подняли тело пилота, также на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться днем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

С помощью спецаппарата удалось обнаружить корпус вертолета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. «Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — сообщает Роскосмос в Twitter. Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке.

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