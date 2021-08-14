На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета

На берег подняли тело пилота, также на дне обнаружены тела еще двух человек. Фото: Pixabay

На берег подняли тело пилота, также на дне обнаружены тела еще двух человек. Фото: Pixabay

Сотрудники МЧС нашли тела трех погибших при крушении вертолета на Камчатке, тело пилота подняли со дна Курильского озера,

Поисковая операция на Камчатке продолжается. В ней участвуют МЧС, Кроноцкий заповедник, Минобороны и Камчатский край. На берег подняли тело пилота, также на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться днем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

С помощью спецаппарата удалось обнаружить корпус вертолета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. «Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — сообщает Роскосмос в Twitter. Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке.