Роскосмос показал спутниковое фото места крушения вертолета Ми-8

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
Об этом сообщается в заявлении, распространенном Роскосмосом.
«Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — сообщает Роскосмос в Twitter.
Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, сколько на борту затонувшего в Курильском озере вертолета МИ-8 на Камчатке было людей, кто из выжил, как проходит спасательная операция