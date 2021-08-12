Роскосмос показал спутниковое фото места крушения вертолета Ми-8

Роскосмос показал спутниковое фото места крушения вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро. Фото: Роскосмос

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном Роскосмосом.

«Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — сообщает Роскосмос в Twitter.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, сколько на борту затонувшего в Курильском озере вертолета МИ-8 на Камчатке было людей, кто из выжил, как проходит спасательная операция

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