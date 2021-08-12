Что известно о выживших в катастрофе вертолета МИ-8 на Камчатке. Gazeta.SPb показывает фото и видео

Сколько на борту затонувшего в Курильском озере вертолета МИ-8 на Камчатке было людей, кто из выжил, как проходит спасательная операция — читайте, что известно к этому часу, в материале Gazeta.SPb.

Авиакатастрофа

Вертолёт МИ-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершил жёсткую посадку в условиях сильного тумана прямо в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров.

Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям. Среди спасшихся — телеведущий Николай Корженевский.

Как рассказал сумевший выплыть из затонувшего вертолета петербуржец Виктор Стрелкин, он очнулся, когда его в лицо ударила хлынувшая в салон вода. Во время экскурсионного полета он спал, так как туман был такой сильный, что что-то разглядеть все равно не удавалось. Он сумел расстегнуть ремень безопасности и выплыть через кабину пилотов, а вот спасти сидевшего рядом с ним мальчика, сына друга, он не успел.

По словам Виктора, сначала спасли из воды его, потом гида Анастасию. После этого были спасены второй пилот и механик. Другие выжившие рассказали, что второго пилота выбило из воды вместе с креслом.

Спасение

Виктор добавил, что выплывшим людям повезло — через пять минут после этого к ним на лодке подплыли люди, увидевшие катастрофу с берега, в противном случае спасшиеся, скорее всего бы, начали тонуть.

Спасенных людей доставили в Петропавловск-Камчатский в краевую больницу имени Лукашевского. Двое из них сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но опасения за их жизни у медиков нет. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Пассажирам с ситуацией помогают справиться психологи. Для родственников потерпевших организована горячая линия МЧС 8 (4152)30-10-99.

Поиск пассажиров

Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера.

На месте развернут полевой лагерь, работают 15 спасателей МЧС, в том числе шестеро водолазов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).