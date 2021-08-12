Петербуржец рассказал, что спасло им жизни в крушении на Камчатке — видео

Уже через пять минут после крушения подоспели сотрудники Кроноцкого заповедника. Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Уже через пять минут после крушения подоспели сотрудники Кроноцкого заповедника. Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Выживший в авиапроисшествии турист из Петербурга рассказал о своем спасении.

Виктор Стрелкин прилетел на Камчатку накануне. Он отправился на вертолетную экскурсию по Камчатке и совсем не думал, что с ним такое произойдет. Об этом сообщает официальный сайт Камчатского края.

«Во время полёта из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолёта я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», — рассказал петербуржец.

Он отметил, что спастись из затонувшего вертолёта получилось благодаря чёткому алгоритму действий в ЧС и сохранению спокойствия. Стрелкин вспоминает, что была холодная вода и туман. Кругом были люди, зовущие на помощь. Кроссовки тянули на дно, кое-как он всё-таки их снял.

Уже через пять минут после крушения подоспели сотрудники Кроноцкого заповедника. Именно они стояли и ждали приземления вертолета. После услышанного звука хлопка они тут же сели в лодки и поплыли на помощь.

«Сработали очень быстро, и это спасло жизни», — отметил петербуржец.

Его спасли самым первым. На берегу потерпевших ЧС укутали в пледы, налили теплого питья и оказали медпомощь.

Сегодня, в четверг, 12 августа, сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа. Среди туристов были петербуржцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8 в реанимации.