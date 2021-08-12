Двое пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8 в реанимации

Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Двое пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8 в Камчатском крае в реанимации.

В больницу имени Лукашевского поступили четыре пострадавших человека. Все — молодежь, отмечает главврач медучреждения Андрей Кисляков. Двое в реанимации, в тяжелом состоянии. У одного сильно повреждена нога. Врачи борются, чтобы спасти ему ногу. Об этом сообщает Минздав Камчатского края.

У второго ушиб грудной клетки. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. У третьего — легкие травмы, а у четвертого — черепно-мозговая травма, поделился главврач.

«Опасения за их жизни у медиков нет», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Сегодня, в четверг, 12 августа, сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа. Среди туристов были петербуржцы.

По телефону 8 (4152)30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью, с 11 на 12 августа в Камчатском крае на территории Кроноцкого заповедника произошло крушение вертолета Ми-8. После трагедии было возбуждено уголовное дело.