На Камчатке упал вертолет Ми-8 : на борту были петербуржцы

Ночью, с 11 на 12 августа в Камчатском крае на территории Кроноцкого заповедника произошло крушение вертолета Ми-8. После трагедии было возбуждено уголовное дело.

78.ru сообщает, ссылаясь на собственный источник, на борту находились жители Петербурга.

В момент трагедии на воздушном транспорте находились 16 человек, в том числе три члена экипажа и один ребенок.

РИА Новости пишут, что не смог мягко приземлиться вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера. Об этом стало известно в 00:50.

На место случившегося вылетел борт Центра медицины катастроф. В поисково-спасательных работах участвуют 45 человек и 8 единиц техники. Кроме того, на место трагедии выехали спасатели и водолазы.

По неподтвержденной информации, трагедия унесла жизни восьми человек. При этом, еще восемь людей, среди которых жители Петербурга, сумели выжить. Для родственников пассажиров рухнувшего вертолёта открыли горячую линию.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следственная группа находится на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Черный ящик», разбившегося Ан-26 на Камчатке, найден.