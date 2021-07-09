«Черный ящик», разбившегося Ан-26 на Камчатке, найден

Расшифровывать бортовой самописец решено в Москве.
Спасатели сумели найти «черный ящик» воздушного судна Ан-26, который разбился на Камчатке 6 июля. Об сообщает ТАСС 9 июля, ссылаясь на информацию экстренных служб.
«В ходе поисковых работ обнаружен «черный ящик», его расшифровка будет проводится в Москве», — заявил собеседник информационного агентства.
Согласно его мнению, когда впервые осмотрели «черный ящик», то сильных повреждений самописца, находящегося на борту не нашли.
Отмечается, что в данный момент все еще ищут второй бортовой самописец.
Администрация поселка Палана подтверждают, что один из самописцев найден.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Камчатка потеряла связь с самолетом Ан-26, на котором находились 28 человек.