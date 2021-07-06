Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек

Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек
Крушение самолета Камчатки пока не подтверждается. Фото: pixabay.com

На Камчатке все службы мобилизованы в связи с тем, что с радаров пропал самолет Ан-26 , который летел 6 июля из Петропавловска-Камчатского в Палану.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный главк МЧС.

Отмечается, что воздушное судно не вышло на связь и пропало со всех радаров.

Данный самолет разыскивают в районе следования рейса два вертолета и специальных самолет.

Также известно, что на борту авиалайнера находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. При этом один из них — ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море.

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