Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек

На Камчатке все службы мобилизованы в связи с тем, что с радаров пропал самолет Ан-26 , который летел 6 июля из Петропавловска-Камчатского в Палану.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный главк МЧС.
Отмечается, что воздушное судно не вышло на связь и пропало со всех радаров.
Данный самолет разыскивают в районе следования рейса два вертолета и специальных самолет.
Также известно, что на борту авиалайнера находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. При этом один из них — ребенок.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море.