Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море

Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море
Истребитель пропал с радаров почти в час ночи. Фото: Pixabay

Истребитель МиГ-29 Болгарии, вылетевший ночью в рамках учений «Шабла-21», упал в Черном море.

Сегодня стало известно, что болгарский военный самолёт в ходе учений разбился над Черном морем, сообщает ТАСС. Связь с пилотом была потеряна. Истребитель пропал с радаров почти в час ночи. Сразу начались поиски пилота. Они продолжаются и сейчас.

Из-за происшествия приостановили военные учения «Шабла-21».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США для подавления протестов хотели использовать истребитель. Нацгвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по COVID-19, сообщает Los Angeles Times. Год назад был отдан приказ перевести истребитель в состояние боевой готовности для «внутренней миссии». Детали операции не уточнялись, но, по мнению гвардейцев, истребитель могли использовать для запугивания.

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