В США для подавления протестов хотели использовать истребитель

Нацгвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по COVID-19, сообщает Los Angeles Times.

Год назад был отдан приказ перевести истребитель в состояние боевой готовности для «внутренней миссии». Детали операции не уточнялись, но, по мнению гвардейцев, истребитель могли использовать для запугивания протестующих, пролетев над ними на маленькой высоте.

Указания, скорее всего, передавались устно, а не в официально, что только усиливало опасения военных. Однако подполковник Джонатан Широма опроверг сообщение о планах применить истребитель для подавления беспорядков.