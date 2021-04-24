В США для подавления протестов хотели использовать истребитель

В США для подавления протестов хотели использовать истребитель
Однако подполковник Джонатан Широма опроверг сообщение о планах применить истребитель для подавления беспорядков. Фото: pixabay.com

Нацгвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по COVID-19, сообщает Los Angeles Times.

Год назад был отдан приказ перевести истребитель в состояние боевой готовности для «внутренней миссии». Детали операции не уточнялись, но, по мнению гвардейцев, истребитель могли использовать для запугивания протестующих, пролетев над ними на маленькой высоте.

Указания, скорее всего, передавались устно, а не в официально, что только усиливало опасения военных. Однако подполковник Джонатан Широма опроверг сообщение о планах применить истребитель для подавления беспорядков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса. Байден считает, что при темпах вакцинации при Дональде Трампа США бы достигла нынешнего показателя только к осени.
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