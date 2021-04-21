США сделали 200 млн прививок от коронавируса

Многие специалисты подтверждают, что такие темпы вакцинации спасли десятки тысяч американцев. Фото: wikipedia.org

Многие специалисты подтверждают, что такие темпы вакцинации спасли десятки тысяч американцев. Фото: wikipedia.org

США сделали 200 млн прививок от COVID-19 в течение первых 100 дней нахождения у власти Джо Байдена.

Он сообщил, что сначала хотели сделать 100 млн прививок в США в первые 100 дней своего президентства, но эта цель достигли в середине марта. Он захотел сделать 200 млн прививок. Так и получилось. Сегодня 92-й день пребывания Байдена на посту президента.

Байден считает, что при темпах вакцинации при Дональде Трампа США бы достигла нынешнего показателя только к осени. Многие специалисты подтверждают, что такие темпы вакцинации спасли десятки тысяч американцев.

Глава Белого дома отметил, что вакцина теперь доступна всем, кому есть 18

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 сотрудников посольства США МИД РФ признал «нежелательными лицами». Помимо этого Министерство пишет, что совсем скоро стоит ожидать следующих мер в рамках «ответа» на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций Америкой.