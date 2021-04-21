Десять сотрудников посольства США МИД РФ признал «нежелательными лицами»

Десять сотрудников посольства США МИД РФ признал &#171;нежелательными лицами&#187;
Россия признала десять сотрудников посольства Америки персонами нон грата. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило десятерых работников посольства США персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Заместителю посла Соединенных Штатов Америки в России дали ноту, в которой объявлено, что десять сотрудников американского посольства являются «нежелательными лицами». Так им предписано выехать из России до 22 мая.

Помимо этого Министерство пишет, что совсем скоро стоит ожидать следующих мер в рамках «ответа» на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций Америкой.

Напомним, что американский лидер Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских ограничительных мерах.

Уже на следующий день Россия объявила об ответных мерах, которые были нацелены в большей степени на работу американской дипмиссии в столице.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что МИД РФ опубликовал официальное заявление по поводу высылки российских дипломатов из Чехии.

мид рф нон грата посольство США США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заблокируют сайт, на котором предлагали инициировать проверки ...
Суд в Петербурге назначил условный срок мужчине за разглашение гостайны
Десять сотрудников посольства США МИД РФ признал «нежелательными ...
Осмотрели 7 офисов, 567 магазинов, больниц, судов и «Эрмитаж», ...
Беглов рассказал, как Петербург воспользуется шансом взять бюджетные кредиты
В Петербурге мужчина, разнимавший дерущихся детей, отправится в тюрьму
Калининский суд приговорил женщину к трем годам условно за ...
В Петербурге вакцинируют от коронавируса организаторов и персонал ПМЭФ