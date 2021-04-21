Десять сотрудников посольства США МИД РФ признал «нежелательными лицами»

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило десятерых работников посольства США персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Заместителю посла Соединенных Штатов Америки в России дали ноту, в которой объявлено, что десять сотрудников американского посольства являются «нежелательными лицами». Так им предписано выехать из России до 22 мая.
Помимо этого Министерство пишет, что совсем скоро стоит ожидать следующих мер в рамках «ответа» на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций Америкой.
Напомним, что американский лидер Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских ограничительных мерах.
Уже на следующий день Россия объявила об ответных мерах, которые были нацелены в большей степени на работу американской дипмиссии в столице.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что МИД РФ опубликовал официальное заявление по поводу высылки российских дипломатов из Чехии.