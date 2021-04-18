МИД РФ анонсировал ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

МИД РФ опубликовал официальное заявление по поводу высылки российских дипломатов из Чехии.

В заявлении отмечается, что Россия примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии, сообщается на сайте МИД РФ.

«Выражаем чешским властям решительный протест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия примет ответные меры, которые заставят «осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений» между двумя странами.

Ранее Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.