В вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский

Вертолет МИ-8 упал в акваторию Курильского озера. На борту находилось всего 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. Среди путешественников было 6 петербуржцев. Кроме этого, в вертолете летел телеведущий Николай Корженевский.

Telegram-канал «112» выложил список тех, кому удалось спастись при крушении вертолета. В перечне указали имя Николая Корженевского — экономического обозревателя и директора лаборатории «СберДанные».

Известно, что мужчина выжил, его удалось спасти.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что среди тех, кому удалось остаться в живых — девять человек. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что так как обломки вертолета отбросило довольно далеко и водолазы не справляются, к поискам затонувшего вертолёта МИ-8, на котором находились шестеро петербуржцев, принято решение подключить военных.