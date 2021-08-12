В вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский

В вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский
Среди выживших в результате крушение вертолета МИ-8 оказался телеведущий Николай Корженевский . Фото: Pixabay

Вертолет МИ-8 упал в акваторию Курильского озера. На борту находилось всего 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. Среди путешественников было 6 петербуржцев. Кроме этого, в вертолете летел телеведущий Николай Корженевский.

Telegram-канал «112» выложил список тех, кому удалось спастись при крушении вертолета. В перечне указали имя Николая Корженевского — экономического обозревателя и директора лаборатории «СберДанные».

Известно, что мужчина выжил, его удалось спасти.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что среди тех, кому удалось остаться в живых — девять человек. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что так как обломки вертолета отбросило довольно далеко и водолазы не справляются, к поискам затонувшего вертолёта МИ-8, на котором находились шестеро петербуржцев, принято решение подключить военных.

Корженевский крушение вертолета новости СПб происшествие телеведущий


 

Новости партнеров
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 233 человека получили положительный тест на COVID
Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46 млрд рублей на доплаты медикам
Мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали
МегаФон первым в России запустил технологию Voice over LTE на федеральном уровне
Психолог напомнил основное правило безопасности в соцсетях
В вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский
Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными
В Петербурге от коронавируса скончалось еще 48 человек