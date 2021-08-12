Пассажиров затонувшего вертолёта МИ-8 начнут искать военные

Так как обломки вертолета отбросило довольно далеко и водолазы не справляются, к поискам затонувшего вертолёта МИ-8, на котором находились шестеро петербуржцев, принято решение подключить военных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вертолет оказался на глубине более 130 метров. А водолазы МЧС не могут работать на такой глубине.

«Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы», — заявил Солодов.

В настоящий момент продолжаются вестись поисковые работы. Трудятся 15 спасателей МЧС, в том числе шесть водолазов. Кроме того, на месте развернули полевой лагерь.

Следственные органы пытаются понять, из-за чего могла произойти трагедия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил слова поддержки тем, кто пострадал при крушении вертолета на Камчатке. На борту находилась петербургская туристическая группа из 6 человек. Трое из них спасены.

Беглов пожелал горожанам скорейшего выздоровления и заявил, что с нетерпением ждет конца спасательной операции. Градоначальник отметил, что пострадавшие туристы получат необходимую помощь и поддержку.

Напомним, что сегодня, 12 августа, вертолет МИ-8 упал в акваторию Курильского озера. На борту находилось всего 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. Среди путешественников находилось 6 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке на месте крушения Ан-26 прошла панихида.