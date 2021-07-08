На Камчатке на месте крушения Ан-26 прошла панихида

На Камчатке на месте крушения Ан-26 прошла панихида
Поисковая операция продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду по погибшим на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

«Священнослужитель епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца поселка Палана иерей Виталий Мануков в составе группы МЧС посетил место падения самолета Ан-26 и отслужил панихиду по погибшим», — сообщили в Петропавловской и Камчатской епархии.

В епархии расскахали, что священник встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе.

Напомним, на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки. В результате крушения самолета все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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