«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок по частям

Это будет удобно и выгодно и покупателям, и продавцам, так как оплата по частям позволит увеличить средний чек заказа. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Это будет удобно и выгодно и покупателям, и продавцам, так как оплата по частям позволит увеличить средний чек заказа. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

«Яндекс» запустил сервис «Сплит». Он позволяет покупателям расплачиваться за товары «Яндекс.Маркета» по частям.

Сейчас эта функция возможна только для некоторых при покупке у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». «Яндекс» не будет брать с продавцов комиссию за использование «Сплита». Ее введут позднее, отмечает сервис. Об этом сообщает «Интерфакс».

При заказе человек будет оплачивать всего лишь четвертую часть стоимости товара, оставшиеся 75% спишутся с карты равными частями в течение полумесяца.

Это будет удобно и выгодно и покупателям, и продавцам, так как оплата по частям позволит увеличить средний чек заказа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян, пользующихся «Яндексом» на iOS и Android, появилась возможность блокировки звонков с незнакомых номеров