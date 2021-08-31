Петербуржцы заметили большую крысу у «Технологического института»

Жители Петербурга заметили крыс рядом со станцией метро «Технологический институт».
Об этом стало известно сегодня утром, 31 августа. Подробности рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург».
Грызунов заметили возле входа на станцию. Рядом находятся управление ГУП «Петербургский метрополитен», общепиты, а днем на этих местах торгуют «лоточники».
На кадрах видно, что довольно крупная крыса сидит на урне, после чего, заметив любопытного прохожего с камерой, торопливо сбегает.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами. Местные жители отметили, что мусор не вывозили долгое время, поэтому завелись грызуны.