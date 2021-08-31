Петербуржцы заметили большую крысу у «Технологического института»

Петербуржцы заметили большую крысу у &#171;Технологического института&#187;
Крысу заметили у "Техноложки". Фото: Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Жители Петербурга заметили крыс рядом со станцией метро «Технологический институт».

Об этом стало известно сегодня утром, 31 августа. Подробности рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Грызунов заметили возле входа на станцию. Рядом находятся управление ГУП «Петербургский метрополитен», общепиты, а днем на этих местах торгуют «лоточники».

На кадрах видно, что довольно крупная крыса сидит на урне, после чего, заметив любопытного прохожего с камерой, торопливо сбегает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами. Местные жители отметили, что мусор не вывозили долгое время, поэтому завелись грызуны.

крысы новости СПб технологический институт


 

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