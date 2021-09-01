Гимнастка Дина Аверина готовится к чемпионату мира, несмотря на травму

Тренер Винер-Усманова рассказала, что смогла переубедить спортсменку.

Тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о дальнейших планах серебряной призерки Олимпийских игр в художественной гимнастике Дины Авериной. Сейчас девушка готовится к чемпионату мира. Об этом сегодня, 1 сентября, пишет ТАСС.

Тренер отметила, что девушка решила не бросать занятия спортом. Она планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 октября 2021 года в японском Китакюсю.

«Она вернулась, не бросила, она тренируется и готовится к чемпионату мира. Вот вам и ответ»,

— приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Напоминаем, что на прошедших Олимпийских играх Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам. Многие посчитали проигрыш россиянки несправедливым, ведь Ашрам выступила с потерей предмета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гимнастка Дина Аверина считает, что заслуживала победы на Олимпиаде.