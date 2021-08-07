Гимнастка Дина Аверина считает, что заслуживала победы на Олимпиаде

Российская спортсменка Дина Аверина уверена, что была достойна победы в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) гимнастка набрала 107,650 балла и получила серебряную медаль. Она уступила золото спортсменке из Израиля Лине Ашрам, набравшей 107,800 балла. При этом израильтянка потеряла предмет во время упражнений с лентой. Бронзу взяла белоруска Алина Горносько (102,700). Четвертое место досталось сестре серебряной медалистки Арине Авериной (102,100).

«Моя совесть чиста. Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла», — заявила Дина Аверина.

Добавим, что Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье в художественной гимнастике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной.