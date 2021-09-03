Пять мифов о газировке

О газировке, кажется, чаще всего слагаются легенды. В мешанине информации становится совершенно неясно: вредна ли она на самом деле, и если вредна — то действительно ли до такой степени? В конце концов, многие люди годами пьют газировку и не падают замертво на улицах. И всё-таки назвать ее абсолютно безопасной нельзя. Любая газировка вредна!

Это первое и самое неверное утверждение, которое мы слышим о газировке. Адепты здорового питания часто спешат записать в опасные продукты не только сладкую “шипучку”, но и минералку, которую между прочим часто прописывают доктора.

Распространен миф о том, что употребление газированной воды способствует ожирению из-за ее “структуры”. Разумеется, в научных источниках вы такой информации не найдете.

Чтобы “обезопасить” газировку — выбирайте обычную газированную воду без добавления сахара или минеральную, с примесью полезных солей. Даже если вы разбавите такой напиток небольшим количество сока или бросите в него пару долек фруктов, вы сами проконтролируете количество потребляемого сахара. Газировка на фруктозе — натурально и полезно

Если вы выбираете фруктозу как альтернативу “обычному” сахару, помните, что свойства у нее такие же, как и у глюкозы. То есть газировка на глюкозе или на фруктозе — это в любом случае сахар, добавленный в воду. Ничего оздоравливающего в нем нет.

Газировка разрушает кости…

Такая теория существует, но ее так и не смогли доказать. Дело не конкретно в самой газировке, а в фосфорной кислоте, которая в ней содержится. Именно ее обвиняют в вымывании кальция из организма. Но теория существует уже много лет, а фактами она так и не подкреплена.

…и зубы!

Сама по себе газировка не в состоянии разъесть эмаль. Но она — концентрированный раствор сахара, и ее употребление отдельно от пищи вызывает развитие кариеса. Норма употребления сахара в день — не более семи кубиков для взрослых и не более шести — для детей. А в одной банке газировки содержится примерно девять кубиков. Газировка на искусственных подсластителях вызывает рак

Нет, это не так, и подобные утверждения не могут исходить из медицинских проверенных источников. Пищевые добавки делают газировку безопасной для людей с сахарным диабетом, ожирением и метаболическим синдромом.

В чем же опасность газировки?

О неприятных последствиях сладкой газировки уже было сказано ранее, а вот газировка на подсластителях чревата только тем, что вы можете отвыкнуть пить обычную воду, так как человеческий организм легко привязывается к сладкому. Вода без добавок остается наиболее усваиваемой и полезной жидкостью, поэтому отвыкать от нее не стоит.