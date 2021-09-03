Путина не задело замечание школьника о Северной войне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задело, а, наоборот, порадовало замечание школьника, который поправил политика, перепутавшего Северную войну с Семилетней.

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад», — сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

В День знаний, 1 сентября, школьник из Воркуты поправил президента на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения назвал войну со Швецией, длившуюся с 1700 по 1721 год, Семилетней. Мальчик уточнил, что речь идет о Северной войне. В ответ глава государства поблагодарил подростка за поправку и продолжил вести урок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной.