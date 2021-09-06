Перед судом предстанет коллега погибшего сотрудника «Диво Острова»

Сотрудник "Диво-острова" зашел за ограждение работающего аттракциона. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сотрудник "Диво-острова" зашел за ограждение работающего аттракциона. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, в начале июня в парке аттракционов «Диво-остров» погиб молодой оператор, работающий на «Бустере». Фигурантом дела о причинении смерти по неосторожности стала его коллега.

По версии следствия, сотрудница парка допустила другого 21-летнего оператора на территорию аттракциона «Бустер», вела с ним посторонний разговор и запустила катание на аттракционе.

В результате молодой человек получил тяжелую травму головы от удара движущимися частями аттракциона и через несколько дней умер в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 20-летней сотрудницы «Диво-острова».