В Санкт-Петербурге проходит масштабная кампания по информированию избирателей

С 19 августа на территории Санкт-Петербурга проходит масштабная кампания по информированию избирателей. На внешних носителях информации: билбордах, сити-форматах, пилларах – всего более 1000 штук, размещена информация о предстоящих выборах. На улицах города курсирует 72 единицы брендированного подвижного состава трамваев и троллейбусов. На экранах в 1 000 единиц подвижного состава демонстрируются видеоролики.

В районы Санкт-Петербурга переданы плакаты изготовленные для размещения в государственных и социальных учреждениях, магазинах и прочих объектах инфраструктуры города. Готовятся к работе на постоянных избирательных участках 1940 участковых комиссий. 45 комиссий сформировано в местах временного пребывания избирателей. 58 участков образовано на судах, находящихся в плавании и 6 – на полярных станциях. Комиссии начнут свою работу 8 сентября.