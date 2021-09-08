Модельная внешность и высокий рост: на кого на самом деле похожа новая девушка Тимати

Рэпер Тимати наконец перестал сохранять интригу — фанаты уже не первый день выслеживали, чья рука обнимает плечи на фото в инстаграме и с кем же он отдыхает на острове Миконос в Греции. Новая девушка Тимати Александра «засветилась» на страничке рэпера не один раз.

Наконец пара попала в объективы папарацци, причем фото новой девушки Тимати получилось не хуже, чем в официальных аккаунтах звезды и его новой пассии. Так что сомнений нет — Тимати отправился в путешествие с девушкой из Чернигова Сашей Дони.

Саша — профессиональная модель, и она почти вдвое младше известного певца — по известной информации, ей всего двадцать лет, когда как Тимати исполнилось тридцать восемь.

Тем не менее, у нее достаточно популярный аккаунт в Инстаграме — и количество подписчиков еще возросло после того, как им заинтересовались поклонники Тимати.

Нельзя сказать, что Тимати и Саша так уж тщательно скрывали свои отношения — оказавшись под прицелом папарацци, они даже не сменили одежду и позировали для своих аккаунтов в тех же костюмах. А Саша и вовсе выложила в сторис селфи, на котором виден торс Тимати рядом с ее талией — видно, что селебрити крепко обнялись для фото.

Конечно, новая девушка Тимати после Решетовой, ее красота вызвала живое обсуждение в соцсетях. Наиболее заинтересованные уже нашли якобы ее ранние фотографии, на которых запечатлена девушка с довольно простой внешностью — многие фанаты Тимати уверены, что это фото “до” пластических операций, но никаких доказательств этой теории нет.

А вот что действительно интересует поклонников творчества рэпера — это сходство его новой пассии с предыдущими.

В соцсетях Александру уже назвали “копией бывшей девушки” Тимати, причем одни имеют в виду Алёну Шишкову, а другие — Анастасию Решетову.

Из ряда романов рэпера эти девушки отличаются серьезностью отношений — обе имеют детей от Юнусова, хотя в брак он так и не вступил. Его имидж холостяка даже привел его на шоу “Холостяк”, где он выбрал финалистку, но фанаты считают эту связь пиар-ходом: пара распалась почти сразу после окончания шоу.

Тимати явно отдает предпочтение девушкам с яркой модельной внешностью и высоким ростом — Алена Шишкова ростом 176 см, Анастасия Решетова -178 см, а Александра Дони и вовсе 180 см! При этом рост самого рэпера всего лишь метр шестьдесят девять. В сети шутят, что он не смог встречаться с девушкой маленького роста — Сафарова, победительница “Холостяка”, была ниже Тимати на два сантиметра.

Кстати, Александру действительно можно назвать похожей одновременно на Алену и Анастасию — сейчас у нее светлые, почти белые волосы, почти как у Шишковой. А если верить фотографиям, якобы изображающим ее до метаморфоз, раньше она была, как Решетова, жгучей брюнеткой.