На Украине предупредили о росте тарифов на газ из-за «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат Верховной рады Украины, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что из-за запуска газопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнуться с ростом тарифов для населения.

По его словам, если количество транзита газа снизится до показателей менее 15 млрд. кубометров в год, то газа в Газотранспортной системе страны не будет.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.