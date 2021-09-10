В Петербурге задержали лжесотрудников ГИБДД, подозреваемых в серии угонов

В Петербурге задержали лжесотрудников ГИБДД, подозреваемых в серии угонов
Куда угонщики сбывали краденые автомобили, не уточняется. Фото: pixabay

Полицейские Северной столицы задержали группу серийных угонщиков, которые специализировались на хищениях корейских и японских автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Все преступники оказались с богатым уголовным прошлым.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, оперативники Выборгского района в ходе расследования серии угонов задержали троих мужчин, оказавшихся участниками организованой преступной группировки. При помощи диагностирующих и сканирующих устройств они похищали машины корейских и японских брендов.

В частности, все трое подозреваются в угоне «Ниссан Мурано», оставленного возле дома №15 корпус 1 по проспекту Луначарского 5 августа, «Хендай Туксон», похищенного возле дома №16 по Староладожской улице 21 апреля, и «Хендай Санта Фе», угнанный от дома №38 по Пролетарской улице 26 апреля. Во всех случаях были возбуждены уголовные дела, автомобили находятся в розыске по сей день.

В ходе обысков полицейские изъяли у преступников «Хендай Солярис» и «Ниссан Кашкай», которые использовались в «рабочих» целях. Кроме того, оперативники нашли три устройства для подавления GSM-сигналов, два диагностических устройство, блоки управления двигателями автомобилей и рацию.

Похоже, преступники подходили к «работе» творчески — помимо ключей от автомобилей и документов на машины, правоохранители обнаружили у них форму и нагрудный знак сотрудника ДПС. Следователи продолжают разыскивать соучастников и устанавливать другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Напомним, что в конце августа в Петербурге задержали серийных угонщиков элитных автомобилей — преступники хранили люксовые машины в защищенном подземном бункере.

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