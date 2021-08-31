В Петербурге пойдут под суд угонщики, прятавшие элитные авто в подземном бункере

Вход в бункер преступники замаскировали как в шпионском кино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Вход в бункер преступники замаскировали как в шпионском кино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении пяти автоугонщиков. Они похитили 43 люксовые иномарки общей стоимостью 183 миллиона рублей. Машины прятали в высокотехнологичном подземном бункере.

Злоумышленников задержали еще в 2019 году. Как выяснили правоохранители, преступная группа действовала шесть лет — с 2013-го, — и был основана двумя мужчинами 1972 года рождения. Позже они нашли себе еще троих подельников.

Для кражи автомобилей угонщики использовали приемы последнего слова техники. Например, так называемую «удочку», которая ретранслирует сигнал от ключа хозяина до машины. После совершения кражи преступники несколько часов плутали по сложному маршруту через Ленобласть, несколько раз останавливаясь в лесополосе и проверяя наличие охранных и спутниковых систем с помощью «сканеров поля».

Хранили угнанные авто в специальном гараже на участке поселка Стеклянный. Гараж выглядит как любой другой дачный дом, но вот в его подвале на глубине около 6 метров есть специальное помещение с подъемным устройством, вмещающим как минимум 12 машин. В этом бункере находились устройства подавления GSM-сигналов, а стены преступники обшили тканью, экранирующей радиосигналы.

Действовать на протяжении шести лет угонщикам помогала высокая степень конспирации и серьезная подготовка к каждому преступлению. Злоумышленники использовали рации, неоднократно меняли номера угнанных машин по пути к бункеру, использовали парики, перчатки, накладные бороды, капюшоны и другие аксессуары для маскировки.

Все эти вещи обнаружили полицейские, нагрянув в Стеклянное с обыском. Оперативники изъяли похищенное имущество на сумму свыше 48 млн рублей, и наложили арест на собственное имущество бандитов: участок с домом, три авто и деньги — в общей сложности, 3,5 млн рублей.

Следователи выяснили, что с июля 2013-го по декабрь 2019 года злоумышленники украли 43 люксовых автомобиля, среди которых такие модели как «Ауди Q8», «Тойота Ленд Крузер 200», «Шевроле Тахо», «Кадиллак Эскалэйд», «Лексус-RX», «Лексус-LX» и многие другие. Ущерб, причиненный мужчинами, оценили в 183 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено 43 уголовных дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и 19 уголовных дел по ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства). Лидеры группировки и один из участников находятся под стражей, еще два человека — под домашним арестом.

Материалы переданы в суд. Дата слушания, на котором определят наказание преступникам, еще не назначено.