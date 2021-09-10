Спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели

ДТП на улице Руставели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на улице Руставели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Руставели в Петербурге водитель легкового автомобиля врезался в дерево. На месте работают спасатели.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 10 сентября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль улетел в дерево, после чего задымился», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль серьезно пострадал. У транспортного средства полностью разбита передняя часть, дорога усыпана осколками и деталями машины. На месте работают сотрудники МЧС и дорожной полиции. По предварительным данным, спасателям пришлось вырезать водителя из авто.

Информация о состоянии автомобилиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Гражданский проспект» произошло ДТП с участием велосипедиста. На месте работали медики.