Спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели

На улице Руставели в Петербурге водитель легкового автомобиля врезался в дерево. На месте работают спасатели.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 10 сентября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Автомобиль улетел в дерево, после чего задымился», — написал автор записи.
На кадрах видно, что легковой автомобиль серьезно пострадал. У транспортного средства полностью разбита передняя часть, дорога усыпана осколками и деталями машины. На месте работают сотрудники МЧС и дорожной полиции. По предварительным данным, спасателям пришлось вырезать водителя из авто.
Информация о состоянии автомобилиста не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Гражданский проспект» произошло ДТП с участием велосипедиста. На месте работали медики.