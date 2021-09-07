Каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого

Отмечается, что водитель автомобиля не включил поворотник. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Отмечается, что водитель автомобиля не включил поворотник. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП с каршерингом произошло сегодня в Петербурге.

На этот раз обошлось без серьезных травм, однако водители арендованных авто традиционно отличаются своей невнимательностью. Столкновение велосипеда и машины случилось при повороте с ул. Добрушской на Пограничника Гарькавого, Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Отмечается, что водитель автомобиля не включил поворотник. Сразу после столкновения начал пятиться назад, покидая место ДТП. Велосипедист вызвать ГИБДД отказался. Проблему надумали решать на месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 6 сентября, на проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. По словам очевидцев, он съехал на обочину и врезался в столб. Инцидент случился днем на проспекте Энгельса в направлении КАД. В Сети появилось фото с места происшествия.