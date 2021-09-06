Мусоровоз снес столб на проспекте Энгельса

Мусоровоз съехал на обочину и врезался в столб. Фото: vk.com/spb_today

Мусоровоз съехал на обочину и врезался в столб. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 6 сентября, на проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза.

По словам очевидцев, он съехал на обочину и врезался в столб.

Инцидент случился днем на проспекте Энгельса в направлении КАД. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что удар тяжелого грузовика привел к падению и столба, электропровода упали на землю.

«ДТП на пр. Энгельса в сторону КАД, возле заправки Газпром. Мусоровоз снес столб, провода попадали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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