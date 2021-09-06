На автодороге «Нарва» произошло смертельное ДТП

На автодороге &#171;Нарва&#187; произошло смертельное ДТП
В результате ДТП водитель автомобиля "Хундай Солярис" от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: pixabay.com

Смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Хундай Солярис» врезал с движущейся навстречу машиной «Скания». За рулем «Сканнии» был 29-летний житель республики Башкирия.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хундай Солярис» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три человека пострадали в лобовом ДТП с автобусом у Большой Ижоры. В Ломоносовском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с легковым автомобилем и автобусом. Есть пострадавшие. Авария случилась в воскресенье, 5 сентября, у поселка Большая Ижора. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

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