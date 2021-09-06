Три человека пострадали в лобовом ДТП с автобусом у Большой Ижоры

Три человека пострадали в лобовом ДТП с автобусом у Большой Ижоры
Место ДТП у поселка Большая Ижора. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с легковым автомобилем и автобусом. Есть пострадавшие.

Авария случилась в воскресенье, 5 сентября, у поселка Большая Ижора. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина за рулем авто марки Ford не справилась с управлением, после чего выехала встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом. При столкновении пострадали три человека.

Врачи диагностировали у 53-летней пассажирки автобуса ушиб позвоночника, а у находившегося в салоне легковушки мужчины — перелом ключицы. Виновница ДТП отделалась ушибом мягких тканей.

Пострадавших госпитализировали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил нескольких пешеходов в Красносельском районе. По словам очевидцев, водитель легковушки не заметил пешеходов на «зебре».

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