Автомобилист сбил нескольких пешеходов в Красносельском районе

ДТП с пешеходом на Маршала Захарова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП с пешеходом на Маршала Захарова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Дорожный инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября, на пересечении улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель легковушки не заметил пешеходов на «зебре». Под колесами автомобиля оказались минимум двое.

Информация о состоянии петербуржцев уточняется. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкер насмерть сбил пожилого пешехода и улетел в кювет в Ленобласти.