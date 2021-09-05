Автомобилист сбил нескольких пешеходов в Красносельском районе

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Дорожный инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября, на пересечении улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель легковушки не заметил пешеходов на «зебре». Под колесами автомобиля оказались минимум двое.
Информация о состоянии петербуржцев уточняется. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкер насмерть сбил пожилого пешехода и улетел в кювет в Ленобласти.