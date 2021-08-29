Байкер насмерть сбил пожилого пешехода и улетел в кювет в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 67-летний пешеход.

Трагическая авария случилась в субботу, 28 августа, в 20.55 на 38 км автодороги «Парголово-Огоньки». 35-летний мужчина за рулем мотоцикла «Хонда VTR» сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего съехал в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области, под колесами транспорта оказался 67-летний пешеход. В результате ДТП он скончался на месте, а водитель мотоцикла в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 29 августа мотоциклист насмерть сбил пешехода на Выборгском шоссе.