Пешеход погиб под колесами мотоцикла на Выборгском шоссе

Пешеход погиб под колесами мотоцикла на Выборгском шоссе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 29 августа мотоциклист насмерть сбил пешехода на Выборгском шоссе.

По предварительной информации, мотоциклист на Honda VTR сбил мужчину, который переходил шоссе в неположенном месте. В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия, а мотоциклиста госпитализировали.

«СНТ Лесное-1, Выборгское шоссе (17 от КАД), сбили насмерть пешехода», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.

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