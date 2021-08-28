Под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину

Под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину
Парень уже пойман. Фото: pixabay

Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.

В Лужском районе Ленобласти накануне, 27 августа, произошла жесткая авария, в результате которой скончался 55-летний велосипедист. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось под Лугой ночью. По предварительным данным, 19-летний сотрудник шиномонтажа, управляя чужой легковушкой, наехал на 55-летнего велосипедиста. В результате инцидента мужчина скончался. После этого водитель скрылся с места происшествия в деревню Рассохи. Там парень поджег машину.

Несмотря на попытки скрыть случившееся, полиция все равно задержала подозреваемого. Сейчас он отпущен под обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом нашли машину с двумя трупами. По предварительным данным, женщина и мужчина задохнулись газом.

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