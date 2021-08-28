Под Петербургом нашли машину с двумя трупами

Под Петербургом нашли машину с двумя трупами
Финский залив. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

По предварительным данным, женщина и мужчина задохнулись газом.

В Ленинградской области обнаружили микроавтобус, в котором находились трупы супругов. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает 47news.

Автомобиль стоял на берегу Финского залива. Внутри были бездыханные тела 56-летнего петербуржца и его 60-летней жены. Судя по всему, они приехали, чтобы собрать грибов, но их планам что-то помешало. Пока непонятно, что именно стало причиной смерти. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что они задохнулись газом.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у подъезда на Яхтенной лежит замотанный труп. Тело находится рядом со второй парадной, прямо у лестницы. Сообщается, что специальные службы прибыли на место случившегося.

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