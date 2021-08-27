У подъезда на Яхтенной лежит замотанный труп

В Приморском районе Петербурга очевидцы заметили тело.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» практически в полночь, с 27 на 28 августа, на Яхтенной улице у дома 9 корпуса 2 лежит труп, который уже замотали.

Тело находится рядом со второй парадной, прямо у лестницы. Сообщается, что специальные службы прибыли на место случившегося.

В данный момент неизвестно, по какой причине человек умер.

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