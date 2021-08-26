На Лесной женщина посинела: полиция обнаружила уже труп

На Лесной женщина посинела: полиция обнаружила уже труп
Женщине стало плохо у дома 2 на улице Лесная. Фото "Яндекс карты"

Во Всеволожском районе Ленинградской области женщине прямо на улице стало плохо. Ее лицо посинело, а через некоторое время она скончалась.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 августа в отдел полиции обратилась гражданка. Она рассказала, что на улице Лесная в деревне Новое Девяткино на улице упала женщина лет 40, которая находится теперь без сознания.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то установили, что на улице Лесная у дома 2 труп женщины. В сумочке скончавшейся был полис. Так удалось выяснить, что гражданке 53 года. Позднее оказалось, что пострадавшая была в 2015 году судима за кражу.

На теле женщины не было следов насильственной смерти. Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера достали труп неизвестного мужчины.

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