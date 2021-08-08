Из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины

В Ленинградской области в Кировском районе было найдено бездыханное тело, которое уже успели передать сотрудникам полиции.

Спасатели достали утопленника из озера в Кировском районе. В данный момент личность скончавшегося устанавливают, передает областная аварийно-спасательная служба.

Так, рядом с деревней Чёрное было замечено тело в воде.

«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщается в источнике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленоградске утонула петербурженка. Женщина выбрала для купания дикий пляж. Что и стало причиной трагедии. На побережье Балтийского моря 65-летняя женщина приехала из Санкт-Петербурга.