В Зеленоградске утонула петербурженка

В Зеленоградске утонула петербурженка
Женщина утонула на диком пляже. Фото: pixabay.com

Женщина выбрала для купания дикий пляж.

В Зеленоградске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели петербурженки. Кажется, она утонула во время купания на диком пляже. Об этом 1 августа сообщили в Следственном комитете по Калининградской области.

Известно, что на побережье Балтийского моря 65-летняя женщина приехала из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, она отправилась купаться на необорудованный пляж, что и стало причиной трагедии. В ведомстве отметили, что почти каждую неделю в подобных местах тонут туристы и местные жители. СК напоминаем, что нужно тщательней выбирать места для купания, а также не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Героев-пожарных утонула женщина. Текущий летний сезон оказался едва ли не рекордным по количеству утопленников. Возможно, виной всему непривычная жара, а возможно, пренебрежение правилами безопасности

зеленоградск новости СПб пляж утонула


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Зеленоградске утонула петербурженка
Собянин объяснил, зачем нужны были QR-коды
Стало известно самое частое место заражения гепатитом B
Актер Леонид Куравлев пожаловался на плохое самочувствие
На Ивинской спасатели помогли женщины спуститься со строительного крана
Под Петербургом мертвым нашли таксиста, подозреваемого в убийстве
Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым
Шац вспомнил, как Шнуров снял трусы при детях