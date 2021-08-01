В Зеленоградске утонула петербурженка

Женщина выбрала для купания дикий пляж.

В Зеленоградске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели петербурженки. Кажется, она утонула во время купания на диком пляже. Об этом 1 августа сообщили в Следственном комитете по Калининградской области.

Известно, что на побережье Балтийского моря 65-летняя женщина приехала из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, она отправилась купаться на необорудованный пляж, что и стало причиной трагедии. В ведомстве отметили, что почти каждую неделю в подобных местах тонут туристы и местные жители. СК напоминаем, что нужно тщательней выбирать места для купания, а также не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Героев-пожарных утонула женщина. Текущий летний сезон оказался едва ли не рекордным по количеству утопленников. Возможно, виной всему непривычная жара, а возможно, пренебрежение правилами безопасности