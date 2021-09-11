Российских водителей предупредили о начале «сплошных проверок» на дорогах

Российских водителей предупредили о начале «сплошных проверок» на дорогах
В некоторых регионах страны рейды будут до 14 сентября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ГИБДД в эти выходные, 11 и 12 сентября, проводят проверки по всей России.

В ведомстве отметили, что сотрудники по всей стране будут тормозить как можно больше автомобилей, чтобы ловить выпивших водителей. Цель таких рейдов — профилактика аварий и минимизация тяжести их последствий. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

В некоторых регионах страны рейды будут до 14 сентября.

В стране сегодня, 11 сентября, официально День трезвости. В этот праздник по всей России проводятся мероприятия, призванные напомнить гражданам о вреде спиртного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Северной столицы задержали группу серийных угонщиков, которые специализировались на хищениях корейских и японских автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Все преступники оказались с богатым уголовным прошлым.

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Российских водителей предупредили о начале «сплошных проверок» на дорогах
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