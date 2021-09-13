Урганту вручили орден Звезды Италии

Известный телеведущий Иван Ургант был удостоен ордена Звезды Италии.

Почетную награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано, сообщает ТАСС. Церемония прошла в посольстве республики в Москве.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал ведущий послу на итальянском языке.

Новогодний выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» оказался очень популярен среди итальянцев.

Во время новогодних каникул выпуск успел собрать на официальном YouTube-канале около 6,8 млн просмотров и попал в топы итальянского сегмента видеохостинга.

Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие представители российского шоу-бизнеса. Итальянские пользователи Сети оставили свои отзывы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.