Кинокритик Антон Долин заявил, что покидает шоу «Вечерний Ургант»

Кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.

О случившемся Долин заявил в своем Facebook в понедельник, 21 сентября. Он уточнил, что был уволен против воли, и добавил: «об остальном не спрашивайте меня». Что могло послужить причиной для исключения кинокритика из состава практически бессменных участников вечерней развлекательной передачи, неизвестно.

Напомним, что Антон Долин присоединился к проекту «Вечерний Ургант» восемь с половиной лет назад. Он честно признается, что не может не оценить роль передачи в формировании своего медийного образа. Критик отмечает, что благодаря «Вечернему Урганту» стал «подобием поп-звезды среди кинокритиков».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Ургант подшутил над снимком Евгений Петросяна с его новорожденным сыном.