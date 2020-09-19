Ургант посмеялся над снимком Петросяна с новорожденным сыном

Ургант посмеялся над снимком Петросяна с новорожденным сыном
Евгений Петросян с сыном. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

Телеведущий не смог не затронуть актуальную тему.

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале отреагировал на снимок юмориста Евгения Петросяна с маленьким сыном. Он считает, что на артиста явно странно отреагировали в роддоме.

«Как сказали в роддоме, когда увидели отца, «чума чудильная»»,

— пошутил Ургант.

Шоумен также уверен, что ребенок смеется на фото, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев посчитал, что ему увиденное напомнило кадр из мультфильма «Король лев».

Напоминаем, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая и родила ему мальчика. Ради новой семьи артист расстался со Степаненко, с ней он состоял в браке 33 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая супруга Петросяна отрицает слухи о суррогатном материнстве.

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