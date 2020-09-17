Молодая супруга Петросяна отрицает слухи о суррогатном материнстве

Молодая супруга Петросяна отрицает слухи о суррогатном материнстве
Евгений Петросян с сыном. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

На днях 75-летний юморист и телеведущий Евгений Петросян поставил общественность в известность, что полгода назад стал отцом. Его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова родила ему сына. Мальчика назвали Ваганом.

Весной инсайдеры сообщали, что пара стала родителями с помощью суррогатного материнства. Однако 17 сентября Брухунова ответила на вопрос поклонников о том, кто же рожал ребенка. До этого в ее соцсетях не было и намека на беременность — ни на одной фотографии не было видно округлившегося живота. Юморист же утверждает, что Татьяна рожала сама.

«Я благодарна всем, кто, заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта», — написала жена Петросяна, тем самым опровергнув слухи о наличии суррогатной матери.

Однако пользователи все же подозревают Татьяну во лжи. В ее Instagram есть фотографии с ноябрьского концерта Максима Галкина, когда Татьяна должна была уже ходить с большим животом, однако на них ничего не заметно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой.

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