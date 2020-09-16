Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой

Юморист Евгений Петросян официально подтвердил рождение второго ребенка спустя полгода.

В среду, 16 сентября, Петросян опубликовал трогательный снимок в социальной сети Instagram. На фотографии артист держит на руках своего улыбающегося сына. Раскрыл юморист и имя наследника, подписав фотографию: «А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!». Поклонники оказались в восторге от подобных откровений и принялись поздравлять пару, оставляя добрые комментарии. Некоторые из фанатов отметили сходство малыша с его мамой — Татьяной Брухуновой.

Напомним, официально пара информацию о рождении сына не подтверждала, хотя в СМИ еще 25 марта начали распространяться слухи о пополнении в семействе. Сообщалось, что роды прошли 13 марта в Дубаях.

Евгений Петросян женился во второй раз в декабре 2019 года. Новой избранницей юмориста стала его помощница Татьяна Брухунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женитьба Петросяна не дает ему спокойно работать.